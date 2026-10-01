Kesatuan Eropah memperpanjang larangan penerbangan untuk Teluk Parsi

Menurut agensi berita Abna memetik Centre Traveler, agensi keselamatan penerbangan Kesatuan Eropah hari ini Rabu memperpanjang amaran zon ketegangan untuk Teluk Parsi dan meminta syarikat penerbangan supaya mengelak daripada terbang di atas perairan Emiriah Arab Bersatu, Bahrain, Kuwait, Oman dan Qatar sehingga Isnin 16 November.

Ini adalah kali kedua sejak penerbitan awal amaran ini pada bulan Julai.

Dalam amaran awal agensi ini, selepas menilai risiko serantau, adalah disyorkan supaya syarikat penerbangan mengelak daripada terbang di seluruh ruang udara negara anggota Majlis Kerjasama Teluk Parsi pada semua ketinggian dan tahap penerbangan.

Walau bagaimanapun, amaran ini disemak semula pada bulan Ogos dan kawasan yang disertakan dihadkan kepada perairan di atas Teluk Parsi dan Teluk Oman.

Dalam kemas kini yang diterbitkan hari ini Rabu, dinyatakan bahawa tiada perubahan dalam cadangan sebelumnya, kecuali lanjutan tempoh.

Ini berlaku sementara pencerobohan haram Amerika dan rejim Zionis terhadap wilayah Iran dan ketidakamanan Selat Hormuz yang strategik telah menyebabkan masalah seperti ini kepada negara lain termasuk Kesatuan Eropah.