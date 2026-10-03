Kami bersedia untuk perkongsian jangka panjang dengan Kesatuan Ekonomi Eurasia

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik kedutaan Iran di Belarus, Mohammad Reza Aref dalam mesej ini yang dibacakan pada malam Jumaat dalam mesyuarat ini dengan kehadiran perdana menteri dan pegawai tinggi Kesatuan Ekonomi Eurasia di Minsk oleh duta besar negara kami di Belarus, menambah: Iran bersedia untuk menyertai sebagai rakan kongsi yang aktif, boleh dipercayai dan jangka panjang dalam pembangunan kerjasama ekonomi dan serantau dengan Kesatuan Ekonomi Eurasia.

Dengan menunjukkan kaitan yang semakin meningkat antara keselamatan politik dan keselamatan ekonomi, beliau menegaskan bahawa Republik Islam Iran percaya kepada multilateralisme sebenar, saling menghormati dan hak yang sama bagi bangsa-bangsa dan menganggap Kesatuan Ekonomi Eurasia sebagai salah satu platform penting untuk pembangunan kerjasama serantau.

Naib Presiden Pertama, sambil mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan rakyat sahabat Republik Belarus dan khususnya Perdana Menteri negara ini atas sambutan yang baik dan penganjuran mesyuarat ini, menganggap kehadiran Republik Islam Iran di kalangan negara-negara sahabat dan rakan kongsi Eurasia sebagai peluang berharga untuk berdialog tentang perkembangan semasa dan merangka jalan masa depan kerjasama bersama antara negara-negara anggota Kesatuan.

Aref seterusnya, dengan mengutuk pencerobohan tentera Amerika Syarikat dan rejim Zionis terhadap Republik Islam Iran, menyifatkan tindakan ini sebagai pelanggaran jelas terhadap prinsip asas undang-undang antarabangsa, Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kedaulatan negara dan integriti wilayah negara-negara merdeka.

Dengan menunjukkan kerosakan yang dialami oleh pusat-pusat awam dan rakyat yang tidak berdaya di negara kami, termasuk sekolah kanak-kanak di Minab, beliau menekankan keperluan untuk menghormati prinsip dan peraturan undang-undang antarabangsa.

Aref juga dengan menekankan bahawa menentang unilateralisme tidak bermakna membela negara tertentu, menyatakan: Menentang unilateralisme sebenarnya adalah membela kedaulatan negara, kebebasan perdagangan, kemerdekaan ekonomi dan hak bangsa-bangsa untuk memilih jalan pembangunan dan rakan kongsi mereka.