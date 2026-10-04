Borujerdi: Dasar negara tidak berubah; kami tidak akan berundur dari pendirian kami

Menurut laporan agensi berita Abna, Alaeddin Borujerdi, ahli Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen, dalam pertemuan dengan wartawan sambil menekankan kesinambungan dasar Republik Islam, menyatakan: Dasar Republik Islam akan diteruskan dengan kukuh dan teguh serta tidak berubah.

Mengenai kenyataan terbaru Donald Trump, presiden Amerika Syarikat, beliau berkata: Perbincangan ini bukanlah masalah baharu, dan kami sudah biasa dengan kenyataan ini dan apa yang kami anggap sebagai keanehan dalam retorik presiden Amerika Syarikat; oleh itu pada pandangan saya tiada sebab untuk bimbang.

Borujerdi menambah: Orang Amerika sehingga mereka mengadakan pilihan raya mereka, pada dasarnya tidak akan memasuki suasana ketenteraan dan operasi yang tajam, tetapi jika peristiwa sedemikian juga berlaku, angkatan bersenjata dan rakyat Iran sepenuhnya bersedia.

Ahli Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen mengenai cadangan terbaru Amerika Syarikat untuk rundingan juga berkata: Cadangan terbaru Amerika Syarikat telah disampaikan melalui Qatar, dan petang ini kami akan mengadakan pertemuan dengan menteri luar untuk meneliti butiran cadangan ini.

Beliau meneruskan: Kami akan meneruskan jalan dengan keteguhan dan tidak akan berundur dari pendirian kami.

Borujerdi mengenai Selat Hormuz juga menyatakan: Selat Hormuz berada di bawah kawalan Republik Islam Iran, dan dasar Republik Islam dalam hal ini akan diteruskan dengan keteguhan. "Kami adalah pemenang perang ini."