Qashqavi: Kandungan rundingan New York tidak berbeza dengan Islamabad

Menurut wartawan Abna, Hassan Qashqavi, jurucakap Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen, di sisi majlis pemakaman saudara perempuan menteri luar, kepada wartawan mengenai keadaan terakhir rundingan menyatakan: Apa yang berlaku di New York adalah kesinambungan perbincangan yang sama yang dikemukakan di Islamabad, dan dalam kandungan tidak ada perubahan yang dihasilkan.

Beliau menambah: «Kami percaya bahawa tujuh syarat itu harus dilaksanakan dan dimeterai supaya selepas itu, mengenai perkara Selat Hormuz tercipta keterbukaan.»

Qashqavi dengan menyebut perbezaan rundingan Islamabad dan New York berkata: Perbezaan utama antara kedua-dua mesyuarat ini, yang di New York dikemukakan melalui Qatar sebagai orang tengah dan dalam bentuk tidak langsung, hanyalah dalam pemadatan masa dan bukan perbezaan dalam pendirian atau kandungan rundingan.

Jurucakap Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen meneruskan: Sekarang pihak Amerika harus membuat keputusan mengenai perkara ini. Pada pandangan saya, baik perkara Selat Hormuz mahupun syarat-syarat yang dikemukakan berada pada peringkat selepas rundingan.

Beliau mengenai perkara Selat Hormuz juga berkata: Rundingan mengenai Selat Hormuz antara Iran dan Oman untuk lintasan sementara dan koridornya adalah jelas, dan undang-undang parlimen juga jelas; oleh itu perkara ini sekarang berada dalam bidang keputusan pihak berkuasa Amerika.

Qashqavi seterusnya dengan menyebut perkembangan politik dalaman Amerika menyatakan: Nampaknya orang Amerika menghadapi perbezaan dalaman dan juga berada di ambang pilihan raya.

Pada akhirnya beliau menekankan: «Dari segi perkara kandungan, tidak ada kekaburan yang memerlukan rundingan baharu, dan keputusan dalam hal ini adalah tanggungjawab pihak Amerika.»