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Jeneral Mohebbi: Perang Amerika dengan Iran atau dengan rakyat Amerika?

4 Oktober 2026 - 23:22
News ID: 1873820
Source: ABNA
Jeneral Mohebbi: Perang Amerika dengan Iran atau dengan rakyat Amerika?

Jurucakap Pengawal Revolusi menulis: Kos yang sangat besar untuk menghantar kumpulan baharu ke medan perang, serentak dengan lonjakan harga di Amerika dan pengambilan baharu dari simpanan minyak; perang dengan Iran atau dengan rakyat Amerika?

Menurut agensi berita Abna, Jeneral Hossein Mohebbi, jurucakap Pengawal Revolusi Islam, dalam reaksi terhadap berita masalah ekonomi rakyat Amerika selepas serangan negara ini terhadap bangsa Iran, dengan menerbitkan pos di salah satu rangkaian sosial menulis: Apakah maksud kos yang sangat besar untuk menghantar kumpulan baharu ke medan perang, serentak dengan lonjakan harga di Amerika dan pengambilan baharu dari simpanan minyak negara ini?!

Beliau seterusnya dengan mengemukakan soalan menambah: Perang dengan Iran atau dengan rakyat Amerika?

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