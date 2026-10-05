Iran serius dalam laluan diplomasi; sebagaimana ia serius dalam mempertahankan diri

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, pada pagi Ahad dalam pertemuan para duta besar dan ketua perwakilan diplomatik serta pejabat organisasi antarabangsa yang menetap di Teheran, menjelaskan pendirian Republik Islam Iran mengenai perkembangan serantau dan menyampaikan laporan tentang aktiviti diplomatik delegasi negara kami yang dihantar ke sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Dengan menunjuk kepada kehadiran yang berkesan dan berwibawa Republik Islam Iran dalam sesi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, beliau menjelaskan tindakan-tindakan terpenting yang diambil semasa kehadiran di New York, termasuk perundingan yang dijalankan dengan presiden dan menteri luar negeri lebih daripada 60 negara dan pemimpin tertinggi organisasi serantau dan antarabangsa, dialog dengan badan pemikir dan media.

Menteri Luar Negeri dengan menekankan tekad Republik Islam Iran untuk melindungi hak dan kepentingan nasional Iran, memberikan penjelasan tentang inisiatif yang dicadangkan Iran untuk mengembalikan keselamatan ke Selat Hormuz dalam 7 hari dan menegaskan bahawa dunia dengan jelas menyaksikan niat baik dan keseriusan berterusan Iran dalam menggunakan diplomasi untuk mencegah peningkatan ketegangan.

Araghchi menambah: bagi semua orang dalam sesi ini telah menjadi jelas bahawa Republik Islam Iran serius dalam laluan diplomasi; sebagaimana ia serius dan tegas dalam mempertahankan diri.

Menteri Luar Negeri dengan menjelaskan pendirian berprinsip Republik Islam Iran terhadap tuntutan berlebihan Amerika menegaskan: jika musuh kembali memilih laluan konfrontasi ketenteraan dan peperangan, jawapan Iran akan jauh lebih kukuh dan tegas daripada sebelum ini.

Araghchi juga dengan mengecam tingkah laku hina pegawai Amerika terhadap delegasi Republik Islam Iran, termasuk dakwaan pengusiran ahli delegasi, mencatat bahawa kemasukan dan keluar delegasi Iran dilakukan mengikut rancangan yang diumumkan sebelum ini; walaupun demikian, pegawai Amerika untuk menampung kegagalan mereka dalam memberi kesan pengasingan Iran, melakukan pembohongan dan dakwaan pengusiran delegasi Iran, yang di satu pihak merupakan pengakuan terbuka terhadap pelanggaran Amerika terhadap kewajipan antarabangsanya sebagai tuan rumah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan di pihak lain menunjukkan kemarahan pegawai Amerika terhadap kehadiran berkesan Republik Islam Iran dalam peristiwa antarabangsa terpenting.