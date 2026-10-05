Sardar Fadwi: rakyat Iran tidak mempunyai rasa takut sedikit pun terhadap Amerika

Menurut laporan agensi berita Abna, Sardar Ali Fadwi, ketua kumpulan penasihat panglima tertinggi Kor Pengawal, Ahad malam dalam wawancara khas berita berkata: Selat Hormuz sepanjang semua bulan yang panjang ini tanpa ragu berada di bawah kawalan Iran.

Ketua kumpulan penasihat panglima tertinggi Kor Pengawal meneruskan: keupayaan tentera Amerika berasaskan laut; ini bermakna dalam tentera lautnya, ia mempunyai tentera darat dan tentera udara. Oleh itu, manifestasi keupayaan tentera Amerika terletak pada tentera lautnya.

Fadwi menambah: orang Amerika telah hadir di Teluk Parsi sejak tahun 1853, tetapi kini buat pertama kalinya tiada satu pun kapal Amerika, bukan sahaja di Teluk Parsi, Selat Hormuz dan Laut Oman, malah bahkan di utara Lautan Hindi.

Beliau berkata: orang Amerika telah melarikan diri dan menjauh lebih daripada seribu kilometer dari sempadan kami. Ini tidak berlaku atas kehendak mereka sendiri, sebaliknya adalah hasil wibawa Republik Islam Iran dan tentera laut Kor Pengawal Revolusi Islam.

Sardar Fadwi berkata: orang Amerika mendakwa bahawa mereka boleh melalukan maksimum tiga hingga empat juta tong minyak melalui laluan selatan Selat Hormuz dan di luar zon yang diisytiharkan secara rasmi oleh Iran; angka yang jika dibandingkan dengan jumlah minyak yang melalui selat ini, tidak signifikan.

Ketua kumpulan penasihat panglima tertinggi Kor Pengawal menambah: sebelum ini setiap hari lebih daripada 20 juta tong minyak secara rasmi melalui Selat Hormuz, dan selain itu, sejumlah minyak juga dieksport secara tidak rasmi.

Beliau meneruskan: 46 peratus eksport minyak dunia melalui Selat Hormuz. Angka 20 peratus yang disebutkan berkaitan dengan penggunaan minyak dunia; kerana banyak negara menggunakan minyak pengeluaran sendiri dan tidak mempunyai eksport.

Fadwi menambah: kini eksport minyak melalui laluan ini menghadapi gangguan asas, dan perkara ini sendiri telah memberi kesan luas terhadap ekonomi dunia, Amerika dan Eropah.