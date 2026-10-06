Guterres tanpa menyebut Israel: Keadaan Gaza tidak tertahan

Menurut laporan agensi berita hfkh memetik Al-Jazeera, António Guterres, Setiausaha Agung PBB, mengumumkan bahawa gencatan senjata kekal di Gaza antara rejim Zionis dan Hamas harus diwujudkan dan fasa kedua pelan damai di rantau ini harus dilaksanakan.

Beliau menambah bahawa sudah tiba masanya bantuan kemanusiaan masuk secara meluas ke Jalur Gaza dan undang-undang antarabangsa dihormati.

Guterres tanpa menyebut rejim Zionis menegaskan: Kita harus mencipta proses politik ke arah terwujudnya keamanan kekal di seluruh rantau. Tindakan bermusuhan yang memusnahkan terhadap Jalur Gaza meninggalkan penderitaan yang tidak terperi kepada orang Palestin.

Beliau menyatakan: Ramai orang kehilangan nyawa, dipindahkan, dan kemusnahan luas tertinggal. Orang awam masih berada dalam keadaan yang tidak tertahan.

Guterres juga menyebut kesan operasi "Badai Al-Aqsa" terhadap rejim Zionis dan kematian Zionis semasa operasi ini dan mengkritiknya dengan keras!