Amir Hatami: Jika Musuh Kembali Melakukan Kesilapan, Kami Akan Memberi Balasan yang Menghancurkan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Amir Hatami, Panglima Tertinggi Tentera Republik Islam Iran, dengan kehadiran di Wilayah Fars, memeriksa unit-unit tentera yang ditempatkan di wilayah ini dan menilai semangat tempur anggota, kesiapsiagaan peralatan dan keupayaan pertahanan unit-unit ini.

Mejar Jeneral Hatami di hadapan para komander dan pegawai unit-unit ini, sambil menghargai usaha, kebersamaan dan kerjasama angkatan bersenjata, menyatakan: Kerjasama dan sinergi angkatan bersenjata di Wilayah Fars adalah model yang sesuai dari kekompakan dan penyelarasan antara pasukan, dan model seperti ini harus diperkukuh di wilayah lain juga.

Dengan menyebut pencapaian angkatan bersenjata dalam perang terkini dan dengan menyatakan bahawa Republik Islam Iran menang dalam perang terkini, beliau menegaskan: Dalam perang ada kerosakan, tetapi yang penting adalah hasil perang, yang bukannya menyerah, membawa kehormatan dan kemuliaan kepada negara.

Panglima Tertinggi Tentera, seterusnya dengan menekankan bahawa perang belum berakhir, menyatakan: Musuh selepas kegagalan di medan ketenteraan, beralih kepada kaedah lain dan dengan sekatan dan tekanan ekonomi berusaha menekan rakyat, dan di samping itu, mengejar banyak tindakan untuk mencipta ketidakamanan dan kekacauan. Angkatan bersenjata dengan mengekalkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, jika musuh kembali melakukan kesilapan akan memberikan balasan yang menghancurkan terhadap ancamannya.

Mejar Jeneral Hatami dengan menyebut kepentingan pencapaian strategik negara dari perang-perang yang dipaksakan, menegaskan: Kita harus memanfaatkan peluang yang tercipta untuk memantapkan kemenangan dan menjauhkan bayang-bayang perang dari negara dan di jalan ini, meneruskan keteguhan dan perlawanan.

Beliau menganggap inisiatif dan kreativiti sebagai salah satu komponen terpenting dari kesiapsiagaan tempur dan berkata: Setiap kreativiti yang dapat mengganggu pengiraan musuh adalah berharga. Musuh bertindak berdasarkan pengiraan, latihan dan perancangan, dan setiap inisiatif baru dapat mengubah pengiraan ini.

Panglima Tertinggi Tentera menyatakan: Perang adalah arena ketahanan, pihak mana pun yang dapat memiliki perlawanan dan ketahanan lebih, akhirnya akan menang dan kami sebagai pihak yang bertahan, memiliki kapasiti ketahanan yang tinggi di negara dan angkatan bersenjata. Kami menganggap diri kami di jalan membela kebenaran dan mempercayai janji-janji Ilahi dan dengan keyakinan ini, kami meneruskan jalan menghadapi musuh dan membela negara.