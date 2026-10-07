Baqaei: Operasi bendera palsu tidak menyembunyikan sifat tidak sah perang Amerika

Menurut agensi berita Abna, Ismail Baqaei, jurucakap Kementerian Luar Negeri, selepas menerbitkan video pendek tentang sejarah operasi bendera palsu Amerika dan rejim Zionis dalam 7 dekad yang lalu di salah satu rangkaian sosial, menulis: Bendera palsu adalah tipu daya lama: pertama buat sandiwara, kemudian halakan jari tuduhan kepada orang lain, dan akhirnya manfaatkan hasilnya.

Beliau menambah: Dalam keadaan di mana pendapat umum Amerika dan dunia sudah jemu dengan perang tidak sah dan agresif terhadap Iran, dan penceroboh tidak mempunyai sebarang cara untuk membenarkan pencerobohan tentera mereka, mereka, seperti «orang yang lemas berpegang pada jerami» (seseorang yang lemas berpegang pada mana-mana tumbuhan kering untuk menyelamatkan dirinya), berpegang pada mana-mana papan yang diperbuat daripada pembohongan untuk menyelamatkan diri.