Mejar Jeneral Abdullahi: Taufan Al-Aqsa melebihi imaginasi rejim Zionis

Menurut agensi berita Abna, Mejar Jeneral Abdullahi, Ketua Staf Angkatan Bersenjata dan komander markas pusat Khatam al-Anbia, dalam mesej sempena ulang tahun operasi Taufan Al-Aqsa yang menghancurkan musuh menyatakan: operasi ini melebihi imaginasi rejim Zionis palsu dan mengacaukan pengiraan musuh-musuh barisan penentangan dan menggegarkan orang-orang Zionis.

Beliau menambah: 7 Oktober mengubah strategi pertahanan barisan penentangan kepada strategi serangan untuk pertahanan sah rakyat Palestin dan tanah yang menjadi milik mereka dan mempercepatkan kemerosotan rejim Zionis yang merampas, pembunuh kanak-kanak dan zalim.

Mejar Jeneral Abdullahi meneruskan: Musuh-musuh ummah Islam, khususnya Zionis jenayah dan tanpa tanah air, harus tahu bahawa kepahlawanan syuhada barisan penentangan, khususnya syuhada mulia Haji Qasem Soleimani, Sayyid Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar akan berterusan dan akan menentukan berakhirnya rejim pendudukan Quds.