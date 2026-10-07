Abu Obeida: operasi Taufan Al-Aqsa adalah karya agung tentera

Menurut agensi berita Abna, Abu Obeida jurucakap Briged Qassam, sayap tentera Hamas, menegaskan: tiga tahun telah berlalu sejak operasi suci; hari apabila tangan-tangan lelaki memusnahkan selama-lamanya doktrin keselamatan penjajah. Tiada lagi yang tinggal sama ada dari pencegahan, mahupun dari amaran, mahupun dari kemenangan akhir. Kami menghantar salam penuh kehormatan dan kebanggaan kepada para pahlawan dan syuhada operasi suci ini, dari para komandannya hingga para tentera dan bangsa besar Palestin.

Beliau menambah: wahai rakyat besar Gaza, harga mahal telah dibayar tetapi tindakan kalian luar biasa. Generasi akan datang akan mengingati kalian sebagai orang-orang besar dan pengubah wajah sejarah dan persamaan dunia, pembela kehormatan ummah dan tempat-tempat sucinya di titik geografi kecil dan terkepung ini; wilayah yang membangunkan hati nurani orang-orang merdeka dan memalukan semua yang bersekongkol dengan penjajah.

Abu Obeida menegaskan: 7 Oktober adalah karya agung tentera yang keagungan perancangan dan pelaksanaannya serta kejeniusan tipu daya strategik yang digunakan di dalamnya diakui oleh kawan dan lawan. Pasukan penentangan menggunakan semua peluang untuk berinovasi dalam operasi ini termasuk narsisisme Netanyahu dan kesombongannya dalam memandang rendah musuh.

Beliau berkata: Palestin tidak akan pernah melupakan penyokongnya terutama mereka yang mengorbankan darah mereka di jalan ini. Pencemaran Masjid Al-Aqsa dan penderitaan Gaza harus membangunkan semua orang. Keberanian dan kehormatan Sudan dan Libya tidak kurang dari Yaman, Lubnan, Iraq dan Iran. Apabila semua orang melihat apa yang dilakukan dron mudah terhadap musuh, apa yang akan berlaku jika front barat juga dibuka terhadapnya?