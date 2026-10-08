Hojat al-Islam Qomi: Kami tidak akan berhenti bercakap tentang 7 Oktober

Menurut wartawan Abna, Hojat al-Islam Mohammad Qomi, Ketua Organisasi Propaganda Islam, di halaman peribadinya di rangkaian sosial Virasti, sambil memperingati 7 Oktober, ulang tahun operasi Badai Al-Aqsa, menulis: Kami tidak akan berhenti bercakap tentang Hari Allah 7 Oktober. Bayang-bayang berat ketakutan terhadapnya tidak melepaskan rejim Zionis. Mereka bergelut untuk menampal kehidupan mereka dengan pertumpahan darah dan di hadapan kelapan (penipuan dan naratif media); tetapi semakin tenggelam dalam paya kehancuran.

Salam dan berkat Allah kepada syahid Yahya Sinwar dan penyokong serta mujahidinnya dalam Badai Al-Aqsa, yang berkata: «Tiada keamanan dan rundingan; sama ada kami menang atau Karbala berlaku.»