Badai Al-Aqsa mengembalikan isu Palestin ke pusat persamaan global

Mahdi Shakibai dalam satu wawancara, menjawab soalan tentang sejauh mana pada pandangan anda Operasi Badai Al-Aqsa mengubah persamaan politik dan keselamatan rantau ini dan perkembangan apa yang boleh dianggap sebagai kesan terpentingnya, menyatakan: Badai Al-Aqsa mengubah persamaan yang sedang berlaku — daripada usaha beberapa negara untuk menormalkan hubungan di rantau ini tanpa menyelesaikan isu Palestin — kepada kembalinya isu Palestin ke pusat persamaan serantau dan global.

Beliau meneruskan: Dengan bantuan Amerika dan beberapa negara rantau ini, satu arus telah terbentuk yang cuba, tanpa melibatkan rakyat Palestin dalam masalah besar, melalui negara-negara Arab memajukan proses normalisasi hubungan dengan rejim Zionis, supaya pada peringkat seterusnya menangani isu Palestin.

Shakibai menambah: Badai Al-Aqsa melumpuhkan proses ini dan menghentikan usaha yang dilakukan untuk melupakan isu Palestin, dan menyebabkan Palestin kembali berada di pusat perhatian serantau dan global.

Beliau berkata: Kesan terpenting operasi 7 Oktober ialah ia mencabar imej tatanan stabil di rantau ini yang dibentangkan oleh rejim Zionis dan penyokong Baratnya.

Ahli Pertubuhan Pembela Palestin menegaskan: Isu Palestin yang cuba ditolak ke pinggir perkembangan serantau, sekali lagi kembali ke pusat politik serantau dan antarabangsa.

Perang Gaza meningkatkan kos normalisasi dengan rejim Zionis

Menjawab soalan sama ada boleh dikatakan bahawa salah satu kesan terpenting Badai Al-Aqsa ialah terhentinya atau perlahannya proses normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan rejim Zionis, dan sejauh mana perang Gaza mempengaruhi proses ini, beliau berkata: Sekurang-kurangnya dalam hal pengembangan normalisasi, boleh dikatakan proses ini terhenti atau sangat perlahan, dan kesan perang Gaza dalam bidang ini benar-benar ketara.

Shakibai meneruskan: Sebelum operasi Badai Al-Aqsa, rundingan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan rejim Zionis sedang berlangsung, tetapi selepas operasi ini, proses tersebut terhenti atau menjadi rumit.