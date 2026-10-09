Eslami: Kami tidak meninggalkan pengayaan; kami tidak menyerahkan uranium

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Eslami, Ketua Organisasi Tenaga Atom Iran, petang ini dan di samping majlis peringatan ibu ketua Organisasi Perancangan dan Belanjawan, berkata: Pengayaan adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada proses nuklear, dan kami sama sekali tidak akan meninggalkannya. Mungkinkah anda tidak mempunyai titik permulaan proses, kemudian mendakwa mempunyai industri nuklear? Industri nuklear adalah enjin penggerak ilmu dan teknologi.

Beliau meneruskan: Orang Amerika sendiri dan presiden semasa ini, dalam dokumen pembangunan nasional, keselamatan nasional dan pertahanan nasional negaranya, telah meletakkan teknologi nuklear dalam keutamaan pembangunan, dan semua negara mengejar program nuklear mereka dengan pantas.

Ketua Organisasi Tenaga Atom menegaskan: Ini adalah penipuan dan pembohongan. Apa yang pasti ialah kemajuan sesuatu bangsa; bangsa Iran bukanlah bangsa yang tertinggal, ia adalah bangsa kelas pertama dan bangsa yang berbakat.

Eslami berkata: Iran adalah negara yang berpotensi besar. Hak untuk maju dan sempadan ilmu adalah hak bangsa Iran, dan kami tidak akan berundur.

Ketua Organisasi Tenaga Atom Iran seterusnya menegaskan: Kami tidak akan menyerahkan uranium; tidak ada berita seperti itu.