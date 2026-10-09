Baghai: Pemutarbalikan realiti tidak menyembunyikan pelanggaran perjanjian Amerika Syarikat

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam menjawab dakwaan Marco Rubio, menteri luar negeri Amerika Syarikat, bahawa «Iran beberapa kali kehilangan peluang persetujuan», berkata: Pemutarbalikan fakta sejarah tidak dapat menyingkirkan dari fikiran pendapat umum realiti pelanggaran perjanjian berulang Amerika Syarikat.

Baghai dengan menunjuk pada pelanggaran janji berulang Amerika Syarikat termasuk penarikan unilateral dari perjanjian nuklear pada 2018, penghancuran proses diplomatik dan pencerobohan tentera terhadap Iran semasa rundingan dan seterusnya pelanggaran persefahaman bertarikh 18 Jun, menganggap Amerika Syarikat bertanggungjawab atas ketidakamanan yang ada di rantau ini dan kesan ekonominya di Amerika Syarikat dan dunia, dan menegaskan: Projeksi dan retorik yang berubah-ubah tidak dapat menutupi tuntutan pendapat umum Amerika Syarikat dan dunia untuk meminta pertanggungjawaban punca perang haram dan jenayah yang dilakukan.

Jawapan Iran terhadap cadangan Amerika Syarikat akan disampaikan melalui orang tengah

Jurucakap Kementerian Luar Negeri juga dalam menjawab soalan tentang perkembangan terkini dalam rundingan Iran-Amerika Syarikat berkata: Pertimbangan dan syarat Republik Islam Iran untuk menamatkan perang yang dipaksakan di semua front dan mengembalikan keselamatan ke rantau Teluk Parsi dan Selat Hormuz, telah dijelaskan secara jelas dan tegas, dan terhadap cadangan pihak lawan juga akan diberikan jawapan yang diperlukan melalui orang tengah.

Baghai menegaskan: Pertukaran mesej antara Iran dan Amerika Syarikat dilakukan melalui orang tengah.