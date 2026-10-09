Mejar Jeneral Izadi: Kami bersedia sepenuhnya untuk mempertahankan Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mostafa Izadi, timbalan panglima tertinggi Kor Pengawal Revolusi Islam, dengan menunjuk pada kesediaan unit-unit Kor Pengawal Revolusi Islam di rantau Teluk Parsi dan Selat Hormuz, berkata: Angkatan bersenjata Republik Islam Iran, dengan kesediaan tempur dan keupayaan operasi, menjalankan misi pengawalan dan pertahanan rantau strategik ini.

Beliau menambah: Pejuang markas Madinatun-Nur adalah anak-anak tanah ini, dan dalam unit-unit tempur yang merupakan warisan era pertahanan suci dan perjuangan para syuhada seperti syuhada Soleimani, syuhada Kharrazi dan syuhada Bakri, dengan komander yang berkehendak dan pejuang yang bersedia, mereka bersedia untuk mempertahankan rantau strategik ini.

Mejar Jeneral Mostafa Izadi menyatakan: Pejuang-pejuang ini dengan kehendak keluli, rancangan operasi yang kukuh dan pemanfaatan taktik dan teknik canggih, telah mempersiapkan diri untuk pertahanan yang menentukan dari rantau ini terhadap musuh.

Timbalan panglima tertinggi Kor Pengawal Revolusi Islam berkata: Selat Hormuz milik bangsa Iran, dan anak-anak tanah ini dalam tentera darat, tentera laut dan tentera udara dan angkasa Kor Pengawal Revolusi, bersama saudara-saudara mereka dalam tentera Republik Islam Iran, seperti satu tangan menjalankan tugas pengawalan dan pertahanan rantau ini.

Beliau meneruskan: Lawatan yang dilakukan ke rantau-rantau ini menunjukkan bahawa anak-anak yang sama dari pejuang era pertahanan suci yang berdiri melawan kuasa-kuasa dunia dan mencapai kemenangan besar untuk bangsa Iran, hari ini juga meneruskan jalan yang sama.

Mejar Jeneral Izadi dengan menunjuk pada kesediaan pejuang di rantau tersebut berkata: Selat Hormuz hari ini berada dalam kuasa dan di bawah kawalan pejuang Islam, dan tindakan pertahanan dan kesediaan tempur di rantau ini dari hari ke hari menjadi lebih luas dan lebih kuat.