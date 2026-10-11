Susunan antarabangsa runtuh apabila penggunaan kekerasan dinormalkan

Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial dan sebagai tindak balas terhadap sekatan baru Amerika terhadap Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan ancaman untuk membubarkannya, menulis: Marco Rubio telah mengancam bahawa jika sekutu Amerika tidak mengekang Mahkamah Jenayah Antarabangsa, Washington akan membongkarnya «bata demi bata».

Beliau menambah: sila ingat tahun 1930-an: susunan antarabangsa runtuh bukan sahaja akibat pencerobohan, tetapi juga apabila penggunaan kekerasan dinormalkan dan dunia berdiam diri mengenainya.

Baghai meneruskan: harus ditanya kepada Eropah: adakah berdiri di sisi sekutu bermakna mempertahankan undang-undang antarabangsa dan susunan normatif-institusi selepas Perang Dunia Kedua, atau menemani mereka dalam membongkarnya?!

Jurucakap Kementerian Luar Negeri menegaskan: jika undang-undang dan keadilan dikorbankan untuk memuaskan sekutu yang agresif dan zalim, maka bercakap tentang hak asasi manusia dan susunan antarabangsa berasaskan peraturan tidak akan menjadi apa-apa selain slogan kosong.