Pezeshkian: tindakan pengganas tidak akan menggoncang tekad pasukan penjaga keselamatan

Menurut laporan agensi berita Abna, Massoud Pezeshkian pada hari Sabtu (18 Mehr 1405) dalam mesej takziah atas kesyahidan syahidah yang mulia Leftenan Kolonel Nusrat Eftekhari, Timbalan Hal Ehwal Kebudayaan dan Sosial Komando Polis Wilayah Sistan dan Baluchistan, di kawasan Cheshmeh Ziarat Zahedan, kepada keluarga terhormat syahidah yang mulia itu, para komander dan kakitangan Faraja, rakan-rakannya dan rakyat mulia Wilayah Sistan dan Baluchistan, menegaskan: tindakan jenayah seperti itu tidak akan pernah menggoncang tekad pasukan penjaga keselamatan dalam menjaga nyawa, ketenangan dan keselesaan rakyat, dan perlindungan keselamatan warganegara serta memerangi keganasan dan faktor-faktor ketidakamanan akan diteruskan dengan tegas.