Jawapan Amerika terhadap syarat-syarat kami tidak mencukupi; Trump terpaksa melakukan penyeludupan di Hormuz

Menurut agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei di halaman peribadinya menulis: Amerika telah bersetuju dengan beberapa daripada tujuh syarat Iran, tetapi kami menganggap jawapan negara ini tidak mencukupi.

Beliau menegaskan: Diplomasi Iran telah berubah, dan kami tidak akan kembali kepada keadaan sebelumnya.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi juga dalam catatan lain menulis: Trump, yang dengan ilusi menakluki Iran memulakan salah satu peperangan paling bodoh dalam sejarah manusia, ditipu oleh Netanyahu, kini selepas kegagalan armada Amerika membuka Selat Hormuz telah beralih kepada penyeludupan. Tentera Amerika sebelum ini tidak pernah mengalami kesengsaraan seperti ini!