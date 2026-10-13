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Bazrpash: Seluruh reputasi Trump sedang dimusnahkan di depan mata dunia

13 Oktober 2026 - 12:34
News ID: 1877562
Source: ABNA
Bazrpash: Seluruh reputasi Trump sedang dimusnahkan di depan mata dunia

Menteri Jalan Raya dan Pembangunan Bandar kerajaan ketiga belas menulis di ruang maya: Seluruh reputasi yang Trump sangka sedang dikumpulkannya untuk dirinya sendiri sedang dimusnahkan di depan mata dunia; dia tidak menang sama ada dalam peperangan mahupun dalam rundingan.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mehrdad Bazrpash, Menteri Jalan Raya dan Pembangunan Bandar kerajaan ketiga belas, menulis di ruang maya: Seluruh reputasi yang Trump sangka sedang dikumpulkannya untuk dirinya sendiri sedang dimusnahkan di depan mata dunia, dia tidak menang sama ada dalam peperangan mahupun dalam rundingan.

Dia menambah: Malah Rusia dan Ukraine, selepas Trump mengisytiharkan gencatan senjata tenaga, menyerang loji tenaga dan kilang penapisan minyak satu sama lain.

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