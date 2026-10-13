Menurut laporan agensi berita ABNA memetik RIA Novosti, «Alexus Grynkewich» komander tinggi pasukan NATO di Eropah berkata: tentera negara-negara Eropah menghadapi masalah kekurangan sumber manusia.

Grynkewich menambah: Kesukaran perkara ini ialah seseorang tidak boleh mencipta tentera besar dalam sekelip mata, dan menyelesaikan masalah ini memerlukan perubahan dalam undang-undang berkaitan perkhidmatan wajib; perubahan yang di beberapa negara Eropah sudah sedang berlaku.

Kenyataan ini dibuat dalam keadaan di mana negara-negara Eropah anggota NATO menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperkukuh keupayaan pertahanan mereka dan meningkatkan bahagian mereka dalam menyediakan anggota dan peralatan tentera pakatan ini. Pegawai NATO telah berulang kali menegaskan keperluan untuk meningkatkan keupayaan tentera Eropah dan mengurangkan kebergantungan benua ini pada keupayaan Amerika.