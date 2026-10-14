Amir Jahanshahi: Kesilapan pengiraan musuh adalah dokumen berakhirnya ilusi mereka

Menurut laporan wartawan Abna, Brigedier Jeneral Kiomars Jahanshahi pada petang Selasa dalam majlis penghormatan dan perkenalan pegawai tentera tertinggi Angkatan Darat di wilayah Barat Daya dan panglima markas wilayah Angkatan Darat menyatakan: Dengan penghasilan peralatan canggih dan pintar tempatan termasuk dron, sistem penerbangan dan kenderaan berperisai, hari ini keupayaan pertahanan negara telah mencapai tahap tertinggi.

Beliau merujuk kepada penempatan lebih daripada 50 unit tempur dan sokongan Angkatan Darat di semua sempadan negara dan menambah: Pemindahan berjaya lebih daripada 39,000 anggota tentera di bawah pengawasan langsung musuh adalah bukti jelas kesiapsiagaan besi para pembela tanah air.

Panglima Angkatan Darat dalam majlis ini sambil menghargai usaha Brigedier Jeneral Kedua Hossein Mohammadshafiei, memperkenalkan Brigedier Jeneral Kedua Adel Heidari sebagai panglima baru markas wilayah Angkatan Darat dan pegawai tentera tertinggi Angkatan Darat di wilayah Barat Daya.