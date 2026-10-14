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Jalali: Dakwaan Trump tentang rancangan pemusnahan bandar-bandar Amerika tidak berasas

14 Oktober 2026 - 12:23
News ID: 1878020
Source: ABNA
Jalali: Dakwaan Trump tentang rancangan pemusnahan bandar-bandar Amerika tidak berasas

Duta besar negara kami di Rusia menekankan: Dakwaan presiden Amerika tentang rancangan Tehran untuk memusnahkan bandar-bandar Amerika sepenuhnya tidak berasas, tidak nyata dan hanya retorik pilihan raya.

Menurut laporan agensi berita Abna, Kazem Jalali dalam perbualan dengan agensi berita TASS menambah: Doktrin ketenteraan Iran sepenuhnya jelas, bertanggungjawab dan berdasarkan pertahanan dan pencegahan, dan kami tidak pernah menjadi pemula mana-mana perang.

Beliau pada masa yang sama mengingatkan: Walau bagaimanapun, keupayaan dan kekuatan peluru berpandu Iran adalah fakta yang tidak dapat dinafikan, tepat dan menakutkan bagi mana-mana penceroboh.

Duta besar Iran di Moscow mencatat: Nampaknya Trump dalam persaingan pilihan raya Amerika melarikan diri ke hadapan dan ingin menggunakan kekuatan pencegahan sebenar kami untuk menyelesaikan kira-kira politik dalaman dengan pesaing demokratnya di California!

Beliau menambah: Kami menasihatkan agar daripada mengemukakan cerita-cerita tidak berasas seperti ini dan menggunakan nama Iran (dalam ucapan pilihan raya di negeri) Nebraska, mereka memikirkan untuk menyelesaikan krisis dalaman mereka sendiri.

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