Perubahan kaedah Iran untuk menangani pelanggar di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita Abna, dua pegawai tinggi Iran dalam perbualan dengan Reuters menekankan bahawa negara ini menggunakan kaedah baru untuk melaksanakan pengurusan di Selat Hormuz dan menghukum kapal-kapal pelanggar.

Mereka menjelaskan bahawa kaedah baru Iran telah dilaksanakan sejak 10 hari lalu terhadap kapal-kapal pelanggar yang tidak mengikuti laluan yang ditetapkan oleh Republik Islam Iran.

Pegawai ini menambah bahawa strategi baru merangkumi perubahan jenis serangan dan intensitinya. Amerika dan sekutunya berusaha menurunkan harga minyak dunia pada ambang pilihan raya pertengahan penggal negara ini, tetapi salah satu tujuan perubahan strategi Iran adalah mengekalkan harga minyak tinggi. Keputusan ini diambil dengan penyelarasan penuh antara pemimpin sistem.

Baru-baru ini, jabatan perhubungan awam Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengumumkan: Sebuah kapal tangki minyak jenis shuttle dengan 750,000 tong minyak mentah, mengabaikan amaran dan peringatan Angkatan Laut Korps Pengawal, cuba melalui laluan tidak sah, yang melanggar periuk api laut dan mengalami letupan dan kebakaran hebat.