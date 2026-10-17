Khatami: Ramalan seorang pegawai Amerika tentang keruntuhan ekonomi Iran tidak menjadi kenyataan

Imam sementara solat Jumaat Teheran pada paksi ketiga khutbah kedua, sambil menyentuh kenyataan pegawai-pegawai Amerika terhadap bangsa Iran dalam beberapa hari kebelakangan ini, berkata: „Dalam hari-hari ini, seperti biasa, penghinaan daripada negarawan yang dipanggil Amerika ditujukan kepada bangsa Iran.“

Beliau menambah: „Pertama, mereka mempersoalkan sejarah gemilang Iran; sedangkan sejarah Iran, terutamanya sejak bercampur dengan Islam, adalah gemilang. Untuk mengenali jasa timbal balik Islam dan Iran, seseorang boleh merujuk kepada buku Syahid Muthahhari dalam bidang ini.“

Khatami seterusnya menyentuh kenyataan Setiausaha Negara Amerika tentang keruntuhan ekonomi Iran dan berkata: „Setiausaha Negara Amerika pernah berkata bahawa dalam dua minggu lagi ekonomi Iran akan runtuh. Minggu lepas dua minggu itu berakhir, tetapi ekonomi Iran menjadi lebih dinamik.“

Beliau menambah: „Ini bukan hanya kata-kata kami; ketua Organisasi Ekonomi Dunia juga berkata bahawa Iran dalam sebulan terakhir mampu mengawal keadaan dan tahun depan dari segi ekonomi akan menjadi tahun yang cemerlang bagi bangsa Iran. Perkara ini, menurutnya, berlaku bertentangan dengan ramalan Setiausaha Negara Amerika.“

Imam sementara solat Jumaat Teheran seterusnya menyentuh keadaan politik Donald Trump dan berkata: „Dalam hari-hari ini Trump aktif untuk kempen pilihan raya partinya, dan pilihan raya juga sudah dekat. Ke mana sahaja beliau pergi, beliau berhadapan dengan protes rakyat; dalam salah satu ucapan beliau, ucapannya diganggu lima kali.“

Khatami menilai peristiwa ini sebagai tanda protes terhadap Presiden Amerika dan berkata: „Malah di dalam Amerika sendiri beliau ditentang, dan tahap popularitinya turun di bawah 40 peratus.“