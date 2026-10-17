Pengenalpastian kapal tangki minyak pelanggar yang terbakar di timur Selat Hormuz oleh Tentera Laut Angkatan Tentera

Menurut laporan agensi berita Abna, beberapa jam lalu, pasukan pemantau Tentera Laut Angkatan Tentera dalam rangka kawalan berterusan timur Selat Hormuz telah menemui dan mengenal pasti sebuah kapal tangki minyak pelanggar yang terbakar di zon larangan.

Kapal tangki minyak pelanggar ini juga telah mematikan sistem pengesanannya dan cuba melintasi zon larangan di kawasan timur Selat Hormuz.

Tentera Laut Angkatan Tentera Republik Islam Iran menegaskan: akibat daripada pergerakan yang tidak selaras di laluan dan zon larangan ialah penciptaan ketidakamanan dan banyak bahaya kepada kapal-kapal lain.