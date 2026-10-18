Kusari: Kita Tidak Boleh Terlalu Memberi Perhatian kepada Kata-kata Trump

Menurut laporan wartawan ABNA, Esmail Kusari, anggota Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Majlis Perundingan Islam, Sabtu petang di samping majlis ulang tahun pertama kematian Sardar Alireza Afshar bertajuk "Dalam Duka Sahabat Lama" yang diadakan di Masjid Nur Tehran, sebagai reaksi terhadap kenyataan terbaru Donald Trump menyatakan: "Trump adalah seorang penjudi yang setiap saat mengeluarkan kenyataan, dan kenyataannya tidak mempunyai asas; oleh itu, kita tidak boleh terlalu memberi perhatian kepada kata-kata ini."

Menyentuh apa yang beliau sifatkan sebagai kegagalan Amerika dalam berhadapan dengan negara kita, beliau menambah: "Trump telah menerima begitu banyak tamparan sehingga sekarang beliau tidak tahu tindakan apa yang perlu diambil dan telah mengalami kekeliruan."