Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik rangkaian CNN, Chris Wright, Menteri Tenaga Amerika, yang pada ambang pilihan raya pertengahan penggal Kongres negaranya menganggap kekalahan rakan-rakan Parti Republikan beliau sebagai pasti, cuba membenarkan sebahagian kegagalan kerajaan negaranya dengan cara ini: Trump tidak membatalkan sekatan «Lindsey Graham»; beliau hanya menggantung pelaksanaannya buat sementara waktu.

Menteri Tenaga Amerika dalam hal ini berkata: Adakah anda tidak mempunyai masalah dengan harga petrol melebihi 5 dolar segelen? Saya gembira harga sedang menurun. Jika Rusia dapat membekalkan dan mengeksport lebih banyak diesel ke pasaran, ini akan memberi manfaat kepada pengguna Amerika. Ini akan memberi manfaat kepada dunia!

Chris Wright dalam menjawab soalan «mengapa perjanjian ini (penggantungan sebahagian sekatan anti-Rusia) dimeterai sebelum Rusia bersetuju mengurangkan keamatan perang terhadap Ukraine atau sebenarnya menamatkannya?» mendakwa: apa yang Trump ingin lakukan ialah mencari pendekatan berbeza yang membawa kepada keamanan. Beliau sentiasa mencari inovasi. Pada hakikatnya, ini dianggap sebagai langkah yang benar-benar inovatif!