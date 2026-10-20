Jalali: Ancaman baru Trump tidak akan mematahkan kehendak Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Jalali pada malam Isnin dalam acara khusus "Agama dan Kuasa di Iran" di Institut Maklumat Saintifik Sains Sosial Akademi Sains Rusia di Moscow menyatakan: jika kita menggambarkan dunia tanpa tujuan, definisi konsep kuasa bermaksud para penguasa menikmati keseronokan dunia, tetapi dalam definisi kita tentang dunia yang mempunyai permulaan dan akhir, tidak ada konsep bernama kuasa, sebaliknya konsep bernama tanggungjawab.

Menyatakan penyesalan bahawa ramai penguasa di dunia mengabaikan fitrah dan nilai-nilai moral dalam pemerintahan mereka, beliau menambah: penghapusan moral daripada kuasa menyebabkan jenayah seperti sekolah Minab, di mana penceroboh terhadap Iran menggugurkan bom ke atas pelajar berusia tujuh hingga dua belas tahun.

Jalali meneruskan: penghapusan moral daripada kuasa menyebabkan sesetengah negara membuat kesimpulan bahawa keganasan adalah sah, atau bahawa sesetengah negara mengatakan mereka mahu memusnahkan tamadun negara lain.

Diplomat Iran ini berkata: penghapusan moral daripada kuasa dan politik menyebabkan kita menggugurkan bom ke atas orang yang tidak bersalah dan tertindas di Gaza dan membunuh lebih daripada 80,000 orang dengan cara ini.

Beliau menegaskan: keadaan ini di dunia hari ini menunjukkan bahawa dunia memerlukan kembalinya kepada fitrah dan moral; agamalah yang mengajak kita kepada moral, dan kuasalah yang harus dikawal dengan moral.

Jalali berkata: jenayah hari ini di dunia adalah hasil kuasa tanpa kandungan moral, dan oleh itu, kita harus kembali kepada moral, agama-agama Ibrahim dan tradisi-tradisi ilahi.

Beliau kemudian membincangkan perjalanan "Agama dan Kuasa di Iran" dalam empat titik perubahan sejarah: sebelum Islam, "Safawiyah: titik perubahan pengasas nasionalisasi Syiah", selepas Safawiyah, dan akhirnya, kemenangan revolusi Islam dan "kembalinya agama ke pusat kuasa dan titik perubahan tamadun", dan menegaskan: tinjauan sejarah menunjukkan bahawa agama sentiasa menjadi kategori penting bagi rakyat Iran.