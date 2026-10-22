Langkah Amerika untuk menarik keluar kakitangannya dari negara-negara Teluk

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik agensi berita Reuters, tiga pegawai Amerika mengumumkan bahawa Kementerian Luar Negeri negara itu sedang menyediakan perintah penarikan sebilangan kakitangan dan ahli keluarga mereka dari kedutaan Amerika di wilayah Teluk; langkah yang menurut dua pegawai dilakukan berikutan kemungkinan berulangnya konflik, terutamanya dengan gerakan Ansarullah Yaman.

Menurut sumber Amerika, Kementerian Luar Negeri negara itu sedang menyediakan perintah penarikan paksa sebilangan kakitangan dan ahli keluarga mereka dari kedutaan Amerika di wilayah Teluk.

Dua pegawai Amerika mengumumkan bahawa langkah ini berkaitan dengan kemungkinan berulangnya konflik, terutamanya dengan pasukan Ansarullah Yaman.

Sementara itu, kedutaan Amerika di Riyadh pada hari Rabu dengan mengeluarkan amaran keselamatan memberi amaran tentang kemungkinan serangan Ansarullah selanjutnya terhadap Arab Saudi.

Amaran ini dikeluarkan selepas serangan terhadap Arab Saudi termasuk serangan terhadap lapangan terbang Riyadh.

Dua pegawai Amerika juga berkata bahawa perintah penarikan yang mungkin boleh merangkumi pemindahan semua kakitangan dan ahli keluarga mereka dari perwakilan diplomatik Amerika di Arab Saudi.