Araghchi tentang kos yang ditanggung rakyat Amerika untuk Israel: ini hubungan parasit!

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi dalam tulisan di media sosial menulis: Amerika Syarikat dalam tiga tahun lepas telah membelanjakan 11 bilion dolar daripada cukai rakyat Amerika untuk pertahanan peluru berpandu Israel. Pada hakikatnya, Amerika Syarikat untuk mempertahankan Israel telah melancarkan lebih banyak peluru berpandu pemintas daripada Israel sendiri. Ini bukan lagi hubungan berdasarkan kepentingan bersama; sebaliknya ia adalah hubungan parasit dan sebelah pihak.