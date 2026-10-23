Kosari: Kita harus menjejaki sekatan Iran melalui laluan undang-undang

Esmail Kosari dalam temu bual, dengan menyatakan keperluan untuk menjejaki secara undang-undang tindakan Amerika Syarikat terhadap Republik Islam Iran, berkata: Malangnya, mekanisme undang-undang antarabangsa tidak mempunyai kekuatan dan jaminan pelaksanaan yang mencukupi untuk menangani pelanggaran dan mengambil tindakan terhadap pelanggar undang-undang, dan inilah yang menyebabkan beberapa kuasa bertindak untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memberi perhatian yang cukup kepada hak negara dan bangsa lain.

Beliau menambah: Dalam keadaan sedemikian, adalah perlu untuk kita berdiri dengan kuat dan tegas menentang pendekatan ini dan mengeluarkan Amerika dari rantau ini dengan wibawa, supaya undang-undang antarabangsa dilaksanakan dalam erti kata sebenar.

Kosari, sambil mengkritik prestasi badan kehakiman antarabangsa dalam menangani pelanggaran Amerika Syarikat, menegaskan: Jika badan kehakiman antarabangsa mempunyai kuasa dan kekuatan yang mencukupi untuk menghadapi pelanggar, mereka sepatutnya menangani perkara seperti ini jauh lebih awal. Walau bagaimanapun, keadaan ini tidak seharusnya menyebabkan penjejakan terhenti, dan badan kehakiman Republik Islam Iran harus mendokumentasikan dengan teliti tindakan dan pelanggaran Amerika Syarikat terhadap Iran termasuk sekatan laut negara kita, dan menjejakinya melalui laluan undang-undang.