Menurut laporan agensi berita ABNA, satu sumber maklumat yang rapat dengan Tentera Laut Pengawal Revolusi mengumumkan bahawa berikutan pemusnahan sistem bantuan navigasi yang berkhidmat kepada kapal-kapal pelanggar, serta terkenanya tiga kapal tangki minyak semalam dan pemusnahan satu lagi kapal tangki pelanggar malam tadi, pergerakan kapal-kapal pelanggar telah dihentikan sepenuhnya.

Sumber maklumat ini menyatakan bahawa jika penyeludupan minyak bermula semula, tindakan terhadap kapal-kapal pelanggar dan sistem teknikal sokongan akan jauh lebih menghancurkan.

Sumber maklumat ini memberi amaran bahawa campur tangan udara semula oleh tentera Amerika Syarikat dalam menyokong penyeludupan minyak akan menerima respons yang lebih langsung dan tegas, dan akibatnya akan menjadi tanggungjawab tentera Amerika Syarikat yang agresif.