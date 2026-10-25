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Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara: Kami akan menjadikan Israel tidak boleh didiami dalam masa kurang dari satu jam!

25 Oktober 2026 - 10:16
News ID: 1882284
Source: ABNA
Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara: Kami akan menjadikan Israel tidak boleh didiami dalam masa kurang dari satu jam!

Ebrahim Azizi menulis di akaun Ibraninya: "Ketahuilah bahawa sekiranya berlaku sebarang tindakan terhadap keselamatan dan kepentingan nasional kami, menjadikan wilayah yang diduduki tidak boleh didiami akan mengambil masa kurang dari satu jam."

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ebrahim Azizi, pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar parlimen, menulis di akaunnya di salah satu rangkaian sosial: "Ketahuilah bahawa sekiranya berlaku sebarang tindakan terhadap keselamatan dan kepentingan nasional kami, menjadikan wilayah yang diduduki tidak boleh didiami akan mengambil masa kurang dari satu jam."

Dalam imej yang diterbitkan di akaunnya, Azizi menunjukkan infrastruktur penting rejim Zionis, termasuk loji penyahgaraman, jambatan penting dan kemudahan tenaga.

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