Kedutaan Iran di India: Ghalibaf tidak akan menghadiri mesyuarat ketua parlimen negara-negara BRICS

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kedutaan Iran di India menulis di akaunnya di salah satu rangkaian sosial: Kedutaan Besar Republik Islam Iran di New Delhi memaklumkan bahawa disebabkan beberapa keadaan yang tidak dijangka, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Majlis Syura Islam Iran, tidak akan dapat menghadiri mesyuarat ketua parlimen negara-negara anggota BRICS di New Delhi.

Kedutaan Iran di India seterusnya menekankan bahawa delegasi parlimen Republik Islam Iran akan menghadiri mesyuarat ini, dan menambah: Iran sebagai salah satu anggota BRICS mengesahkan semula komitmennya untuk menyertai secara aktif dan berkesan di peringkat tertinggi dalam sidang kemuncak dan mesyuarat kumpulan ini. Dalam kerangka ini, delegasi Iran akan meneruskan dialog dan perundingannya dengan delegasi negara-negara anggota BRICS dengan tujuan memperluas dan memperdalam kerjasama dua hala dan pelbagai hala, terutamanya dalam bidang hubungan dan kerjasama parlimen.

Kedutaan ini seterusnya menyatakan: Kedutaan Besar Republik Islam Iran juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kerajaan India atas sambutan yang wajar dan persiapan yang dilakukan untuk penganjuran mesyuarat ini. Ia mendoakan kejayaan penuh bagi sidang kemuncak ketua parlimen negara-negara anggota BRICS dan berharap sidang kemuncak ini akan menghasilkan keputusan yang membina ke arah memperkukuh kerjasama dan interaksi antara negara-negara anggota.

India akan menjadi tuan rumah Perhimpunan Parlimen kedua belas negara-negara anggota BRICS, dan acara dua hari ini dijadualkan berlangsung dari 26 hingga 27 Oktober (4 dan 5 Aban) di dewan pusat Samvidan di kompleks parlimen.