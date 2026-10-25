Mejar Jeneral Abdullahi: Kami tidak akan membenarkan kapal Amerika memasuki Teluk Parsi

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Ali Abdullahi, Ketua Staf Angkatan Bersenjata dan komander Markas Pusat Khatam al-Anbia, dengan merujuk kepada kekalahan berturut-turut tentera pengganas Amerika di Asia Barat, berkata: Angkatan Bersenjata Iran Islam yang mulia, dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, berjaya melumpuhkan tentera laut Amerika, yang dianggap Trump dan pemimpin negara itu sebagai puncak kekuatan Amerika dan dengannya mereka mengancam rantau dan dunia, sehingga mereka tidak lagi mampu mendekati laut di sekitar Teluk Parsi dan perairan wilayah Iran.

Beliau menambah: Presiden Amerika harus bermimpi bahawa tentera dan angkatan tentera mereka memasuki Teluk Parsi sekali lagi. Mereka akan membawa harapan ini ke liang lahad selama-lamanya.

Mejar Jeneral Abdullahi menegaskan: Kami dalam apa jua keadaan dan bila-bila masa tidak akan membenarkan kapal tentera Amerika memasuki Teluk Parsi. Trump telah berulang kali mendakwa telah memusnahkan kemudahan nuklear Iran, tetapi pada masa yang sama dan berulang kali menyatakan bahawa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklear, dan percanggahan yang jelas ini tidak berkesudahan.

Komander Markas Pusat Khatam al-Anbia menyatakan: Jika anda telah memusnahkan segala-galanya, maka apa maknanya mengulangi karut ini? Kata-kata yang sama sekali tidak bermakna, bercanggah dan berulang-ulang ini digunakan untuk menipu pendapat umum dunia dan khususnya rakyat Amerika.

Beliau meneruskan: Jika anda yakin telah memusnahkan semua keupayaan dan kekuatan tentera Iran, maka mengapa kapal berkarat, bot dan angkatan tentera pengecut anda tidak berani mendekati Selat Hormuz, sempadan laut dan darat Iran?

Mejar Jeneral Abdullahi menegaskan: Tanpa ragu, dengan azam kukuh kepimpinan yang berani dan bijaksana, kehendak rakyat yang diutus dan gigih, Angkatan Bersenjata yang berkorban dan pegawai Iran Islam telah diputuskan untuk menenggelamkan Amerika dan anak haramnya rejim Zionis dan tentera anda yang hina dan agresif semakin dalam setiap hari ke dalam paya yang telah anda buat dengan tangan anda sendiri.

Beliau menambah: Dengan bantuan Tuhan Yang Maha Tinggi dan kemenangan Ilahi, strategi Iran yang kuat adalah bahawa semakin lama konfrontasi ini berlangsung, anda akan semakin dalam ditenggelamkan berbanding sebelum ini ke dalam paya kematian dan kemerosotan. Insya Allah.