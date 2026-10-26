Salimi: Jawapan Iran terhadap sebarang pencerobohan musuh akan tegas dan membuatkannya menyesal

Hojjat al-Islam Alireza Salimi dalam temu bual mengenai tindak balas Republik Islam Iran terhadap sebarang ancaman dan tindakan ketenteraan daripada Amerika dan rejim Zionis, menyatakan: Kami menyatakan dengan jelas bahawa tindak balas Republik Islam Iran terhadap sebarang pencerobohan musuh akan tegas dan membuatkannya menyesal.

Bangsa Iran tidak berundur menghadapi ancaman musuh

Dengan menekankan keupayaan Iran dan perpaduan nasional menghadapi ancaman luar, beliau menambah: Orang Amerika tidak mampu menghadapi bangsa Iran yang bersatu dan tidak sepatutnya berfikir bahawa dengan ancaman, tekanan atau tindakan ketenteraan mereka boleh mempengaruhi kehendak bangsa Iran. Republik Islam Iran terhadap sebarang pelanggaran wilayahnya akan menunjukkan tindak balas serius, selaras dengan keadaan dan sifat tindakan musuh, dan tidak akan membenarkan penceroboh melangkaui tindakan mereka tanpa membayar kos.

Ahli presidium Majlis Permesyuaratan Islam, dengan merujuk kepada sebarang kemungkinan pencerobohan ketenteraan terhadap Iran, termasuk serangan terhadap Gunung Kalang, menegaskan: Sebarang pencerobohan terhadap Iran, termasuk serangan terhadap Gunung Kalang, akan menghadapi tindak balas keras dan jawapan menyakitkan daripada Republik Islam Iran kepada musuh. Perkara ini harus sepenuhnya jelas kepada pihak lawan bahawa sebarang tindakan bermusuhan terhadap Iran akan membawa kesannya, dan tanggungjawab atas akibat keputusan sedemikian terletak pada mereka yang memulakan pencerobohan.