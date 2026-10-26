Pertubuhan Kerjasama Islam menyeru tindakan praktikal masyarakat antarabangsa mengenai Gaza

Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Ould Cheikh Ahmed, Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam, dalam perbualan dengan agensi berita Anadolu di sela-sela persidangan pengantaraan Istanbul kesembilan, dengan merujuk kepada kemerosotan keadaan kemanusiaan di Gaza, menyatakan: Sudah tiba masanya bagi masyarakat antarabangsa melangkaui kenyataan semata-mata dan meletakkan tindakan praktikal dalam agenda. Saya fikir perkara baik ialah terdapat konsensus global mengenai isu ini.

Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam kemudian menegaskan: Pegawai Palestin dan individu yang mempunyai pengalaman pengantaraan di lapangan berkongsi pandangan mereka dalam persidangan ini. Dunia, terutamanya Timur Tengah (Asia Barat), pada masa ini menghadapi pelbagai krisis.

Beliau seterusnya menegaskan: Konflik hanya boleh diselesaikan di meja rundingan, dan isunya bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi mencegahnya. Diplomasi harus digunakan sebagai alat untuk mencegah konflik. Mencapai persetujuan antara pihak-pihak sahaja tidak mencukupi; pelaksanaan persetujuan harus dipantau dan punca konflik harus ditangani.

Ismail Ould Cheikh Ahmed dengan menegaskan bahawa keadaan kemanusiaan di Gaza sangat kritikal, merujuk kepada kekurangan zat makanan, masalah akses kepada bantuan kemanusiaan dan masalah kewangan institusi bantuan.