Kenyataan Akhbar Mesyuarat Empat Pihak mengenai Keselamatan dan Kestabilan Serantau

Menurut laporan agensi berita Abna, kenyataan akhbar mesyuarat empat pihak Iran, Pakistan, Turki dan Arab Saudi mengenai keselamatan dan kestabilan serantau telah dikeluarkan.

Teks kenyataan adalah seperti berikut:

Mesyuarat pertama 4 negara serantau telah diadakan hari ini, 4 Aban 1405 bersamaan 26 Oktober 2026, di Tehran.

Yang Berhormat Encik Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran, menjadi tuan rumah mesyuarat ini.

Putera Khalid bin Salman, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Yang Berhormat Encik Asim Munir, Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, dan Yang Berhormat Encik Ibrahim Kalin, Ketua Perkhidmatan Perisikan Turki, telah menghadiri mesyuarat ini.

Peserta bersetuju untuk meneruskan dialog bagi mengukuhkan kerjasama antara empat negara serantau, termasuk dalam bidang keamanan dan keselamatan di rantau ini.