Kejuaraan gusti Greco-Roman ialah manifestasi kehendak bangsa yang percaya bahawa hak perlu direbut.

Menurut laporan agensi berita Abna, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, menulis di media sosial sambil merujuk kepada kejuaraan pasukan kebangsaan gusti Greco-Roman: Pahlawan pasukan kebangsaan gusti Greco-Roman Iran sekali lagi berdiri di puncak dunia. Syabas, anak-anakku yang tersayang dan bermaruah!

Pezeshkian, sambil menyatakan bahawa kejuaraan anda ialah manifestasi kehendak dan usaha bangsa yang percaya bahawa hak perlu direbut, menegaskan: Iran akan kekal mulia dan teguh bersama beliaunya.