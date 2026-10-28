Araghchi: untuk memberi peluang kepada diplomasi, kami akan meneruskan komunikasi dengan perantara

Menurut laporan agensi berita Mehr, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan menerbitkan catatan di salah satu media sosial, menulis: sementara angkatan bersenjata berani kami sepenuhnya bersedia mempertahankan tanah air, Iran akan terus memberi peluang kepada diplomasi untuk berjaya.

Beliau menambah: untuk mengkaji idea-idea yang boleh membolehkan pelaksanaan pelan tujuh hari, walaupun dalam tempoh kurang daripada seminggu, kami akan meneruskan komunikasi rapat dan berterusan kami dengan perantara.