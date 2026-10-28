Aref: kepungan laut adalah peluang untuk pembangunan koridor

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Reza Aref, Timbalan Presiden Pertama, dalam mesyuarat Staf Nasional Transit dengan menyebut kepentingan pembangunan infrastruktur pengangkutan negara, menyatakan: pembangunan pengangkutan dan penyempurnaan koridor Utara — Selatan dan Timur — Barat adalah antara keutamaan kerajaan keempat belas.

Beliau menambah: sejak awal kerajaan, langkah-langkah baik dimulakan dalam bidang ini dan proses ini berjalan dengan pecutan, tetapi kemudian muncul masalah kepungan laut oleh musuh, yang sudah tentu kepungan ini mencipta peluang baharu bagi negara untuk membangunkan lintasan dan terminal sempadan lain.

Peningkatan beberapa kali ganda import kereta api walaupun ada kepungan laut

Dalam kelanjutan mesyuarat ini, laporan tentang keadaan perdagangan negara pada separuh pertama tahun ini dikemukakan.

Berdasarkan laporan ini, walaupun ada kepungan laut, import negara melalui sempadan laut utara, sempadan jalan dan sempadan kereta api meningkat beberapa kali ganda.

Juga dalam tempoh ini, eksport melalui sempadan laut utara, sempadan jalan dan laluan kereta api tumbuh dengan sangat besar.

Statistik ini dikemukakan dalam mesyuarat Staf Nasional Transit sebagai sebahagian daripada laporan prestasi laluan perdagangan dan pengangkutan negara.