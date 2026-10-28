Pemimpin Revolusi: kesengsaraan musuh adalah salah satu buah daripada penentangan nasional

Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, setiausaha Majlis Tertinggi Keselamatan Nasional, bertemu dengan Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam.

Dalam pertemuan ini, Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei menyebut Majlis Tertinggi Keselamatan Nasional dan sekretariatnya sebagai «persimpangan kebijaksanaan» urusan negara dan menekankan kesan timbal balik empat bidang «budaya», «politik», «ekonomi» dan «keselamatan» serta keperluan memiliki lampiran yang sesuai dengan pembuatan keputusan dalam setiap bidang.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam menganggap pemanfaatan peta jalan yang berdasarkan gambaran lengkap setiap tindakan — dari titik permulaan hingga titik akhir — sebagai syarat untuk membuat keputusan yang kukuh dan teguh.

Pengukuhan perpaduan dan kesatuan nasional serta kepercayaan timbal balik antara rakyat dan pegawai, pemanfaatan kapasiti perlembagaan khususnya perkara 176 untuk membantu presiden dan agensi eksekutif bagi memudahkan dan mempercepatkan penyelesaian masalah negara, perlindungan keselamatan nasional dan serantau dengan melaksanakan pengurusan ke atas Selat Hormuz dan pengukuhan hubungan dua hala dengan negara-negara jiran berdasarkan kepentingan yang mampan dan timbal balik termasuk antara paksi-paksi lain yang dibincangkan dalam pertemuan ini.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam menganggap keterdesakan musuh sebagai salah satu buah daripada penentangan nasional dan menekankan keperluan pemberian maklumat yang aktif dan tepat pada masanya untuk kelangsungan kehadiran rakyat dalam mempertahankan negara dan sistem serta menindaklanjuti pemenuhan hak dan kepentingan bangsa Iran dan barisan penentangan melalui terwujudnya syarat-syarat yang dikemukakan oleh pegawai negara dengan tujuan menamatkan perang dan syarat «bukan perang, bukan damai».

Dalam pertemuan ini setiausaha Majlis Tertinggi Keselamatan Nasional menyampaikan laporan tentang keadaan negara dalam pelbagai bidang dan usaha yang sedang dijalankan. Dr Mohsen Rezaei dalam laporannya menyebut penindaklanjutan dasar strategik Republik Islam untuk «menata pengaturan dan tertib intra-serantau» sebagai salah satu tindakan yang sedang dijalankan sekretariat Majlis Tertinggi Keselamatan Nasional.