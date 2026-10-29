Letupan tiga kapal tangki pelanggar semasa melintas secara haram di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, hubungan awam Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan mengumumkan: tiga kapal tangki pelanggar meletup semasa melintas di laluan haram di selatan Selat Hormuz dan ditinggalkan di pantai selatan Selat Hormuz

Dalam kenyataan tersebut dinyatakan:

Sepanjang dua puluh empat jam lepas, tiga kapal tangki pelanggar semasa melintas di laluan haram selatan Selat Hormuz selepas melanggar periuk api mengalami letupan dan kebakaran dan ditinggalkan di pantai selatan Selat Hormuz

Kapal-kapal tangki ini, setelah mematikan semua sistem radar dan navigasi mereka dan mengabaikan amaran Tentera Laut IRGC, cuba keluar dari laluan haram selatan Selat Hormuz, dan meletup selepas melanggar periuk api laut

Tentera Laut IRGC mengumumkan bahawa laluan haram di Selat Hormuz telah tercemar dan pemilik serta anak kapal bertanggungjawab atas melintasnya laluan-laluan ini dan tidak boleh memperhatikan ilusi CENTCOM di ruang siber

Realiti menjadi jelas di lapangan, sebarang tindakan provokatif dengan sokongan dan kejahatan tentera Amerika yang mengabaikan peraturan selat ini akan ditangani dengan tegas