Kesyahidan 12 orang awam Yaman dalam serangan udara Saudi terhadap Taiz

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Masirah, kementerian kesihatan Yaman mengumumkan bahawa dalam serangan udara Arab Saudi terhadap sebuah rumah kediaman di kawasan Al-Barh di daerah Maqbana Taiz, 12 orang awam syahid yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak

Berdasarkan laporan ini, dalam serangan yang menyasarkan rumah warganegara Yaman «Taufiq Al-Qauz» ini, tiga orang juga cedera dan keadaan mereka kritikal

Jenayah ini berlaku ketika sumber-sumber Arab mengumumkan bahawa penerbangan di lapangan terbang Ad-Dammam di timur Arab Saudi sekali lagi dihentikan susulan serangan pasukan bersenjata Yaman