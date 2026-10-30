Ucapan takziah presiden kepada Sepanyol susulan kemalangan kereta api maut

Menurut laporan agensi berita ABNA, Masoud Pezeshkian, presiden negara kita, dalam mesej kepada Pedro Sánchez, perdana menteri Sepanyol, menyampaikan takziah kepada kerajaan dan rakyat Sepanyol atas kematian sejumlah warganegara negara ini dalam kemalangan kereta api.

Presiden dalam mesej ini, dengan menyatakan simpati terhadap kemalangan perlanggaran dua kereta api penumpang, memohon kepada Tuhan ketenangan dan rahmat untuk para mangsa serta penyembuhan segera dan kesihatan untuk yang cedera.

Berdasarkan laporan ini, kemalangan ini berlaku berhampiran stesen Orda di wilayah Toledo, kira-kira 140 kilometer selatan Madrid, dan sekurang-kurangnya 68 orang maut; 53 mangsa cedera masih dirawat di hospital dan 56 orang telah dibenarkan keluar.