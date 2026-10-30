Keputusasaan Amerika: permintaan kepada G20 untuk melindungi laluan pelayaran

Menurut laporan agensi berita ABNA, «Marco Rubio» menteri luar negeri Amerika menulis di X: Dalam mesyuarat hari ini para menteri luar negeri G20, saya dengan jelas menegaskan bahawa keselamatan maritim dan keselamatan makanan adalah asas keselamatan ekonomi.

Dalam keadaan di mana pencerobohan Washington terhadap wilayah Iran telah menjadi punca ketidakamanan Selat Hormuz dan gangguan dalam rantaian bekalan makanan dan tenaga dunia, menteri luar negeri Amerika menambah: Amerika Syarikat dalam kerangka agenda «Amerika Dahulu» menggalakkan rakan kongsinya untuk melindungi laluan pelayaran, memperkukuh keselamatan makanan dan mengurangkan kesan ekonomi krisis geopolitik.

Mesyuarat para menteri luar negeri G20 akan berlangsung pada 30 dan 31 Oktober 2026 (8 dan 9 Aban 1405) dengan tuan rumah Amerika di bandar Atlanta, negeri Georgia. Kepimpinan mesyuarat ini dipegang oleh menteri luar negeri Amerika dan topik-topik seperti cabaran ekonomi global, keselamatan tenaga dan makanan, perlindungan laluan pelayaran, pengukuhan rantaian bekalan dan kesan ekonomi krisis geopolitik berada dalam agendanya.

Mesyuarat ini berlangsung dalam keadaan di mana perbezaan pendapat anggota G20 tentang perang Ukraine, perkembangan Asia Barat dan hubungan dengan Rusia telah menaungi kerjasama antarabangsa.

G20 ialah forum antarabangsa untuk dialog dan penyelarasan tentang isu-isu penting ekonomi dunia yang di dalamnya 19 negara bersama Kesatuan Eropah dan Kesatuan Afrika menjadi anggota. Mesyuarat para pemimpin kumpulan ini juga dijadualkan pada 14 dan 15 Disember 2026 (23 dan 24 Azar 1405) di Miami, Amerika.