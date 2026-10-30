Kemenangan Iran menjadi asas kemerosotan Zionisme dan kehancuran empayar Amerika

Agensi berita ABNA: Mohammad Al-Hindi, timbalan setiausaha agung gerakan Jihad Islam Palestin, dalam catatan eksklusif untuk «Al-Mayadeen», dengan menyatakan bahawa «ideologi Zionis menguasai Rumah Putih dan telah menjadi bahaya terbesar kepada umat manusia», menegaskan bahawa Amerika dan Israel menyerang Iran untuk mengembalikan berkuasa di Iran sebuah rejim boneka seperti shah yang digulingkan agar berkhidmat kepada kepentingan Israel dan Barat, tetapi sehingga kini telah gagal.

Al-Hindi menilai kekalahan dua perang sebelumnya terhadap Iran sebagai bukti kesepaduan para pegawai dan sistem Iran, dan dasar pencekikan ekonomi Amerika selepas kegagalan dalam perang ketenteraan sebagai bukti kesedaran, perpaduan dan komitmen rakyat Iran terhadap revolusi mereka, dan menegaskan bahawa cita-cita yang diumumkan Trump tidak terhad kepada Iran dan Teluk Parsi. Beliau menilai serangan Amerika dan Israel terhadap Iran sebagai setara dengan menjemput Iran memiliki senjata atom dan menegaskan bahawa model Trump dan Netanyahu semasa di dunia mesti gagal.

Pegawai Jihad Islam Palestin ini, dengan menyatakan bahawa dasar biadab kapitalisme terhadap Iran telah goyah, menegaskan bahawa kekalahan perang Amerika dan rejim Zionis terhadap Iran akan menjadi permulaan pembebasan Barat daripada lobi Zionis, kematian Zionisme [Israel] dan (permulaan) kemerosotan empayar Amerika.