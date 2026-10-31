Dua kapal tangki yang melanggar dihentikan di perairan selatan Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita Abna, Bahagian Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC mengumumkan: dua kapal tangki yang melanggar, satu di kawasan timur dan satu lagi di kawasan barat Selat Hormuz, yang bertujuan melalui laluan tidak sah, mengalami kemalangan dan dihentikan di perairan selatan Selat Hormuz.

Kedua-dua kapal tangki ini mematikan semua sistem navigasi dan penentududukan mereka dan dengan sokongan tentera pengganas Amerika cuba keluar dari Selat Hormuz melalui laluan tidak sah.

Selepas beberapa amaran radio dan pengabaian oleh kedua-dua kapal tangki ini, mereka memasuki zon tidak selamat, mengalami kemalangan dan dihentikan di pantai selatan Selat Hormuz.

Penghentian dan kebakaran kapal-kapal yang melanggar adalah akibat daripada kejahatan tentera pengganas Amerika dan pengabaian serta tidak mengendahkan peraturan Iran di Selat Hormuz.